Pallamano: A1; Erice, domani gara uno della finale scudetto

Handball Erice a caccia del primo scudetto. Domani inizia la finale del campionato di A1 femminile di pallamano, al palazzetto "Pino Cardella" di Erice, in cui le siciliane saranno contrapposte a Salerno. È la rivincita della finale vinta dalla campane nella stagione 2022/23. I precedenti stagionali fanno ben sperare, ma solo il campo potrà dire il reale e attuale rapporto di forza fra le due squadre. A gennaio in campionato Erice si impose su Salerno per 30-18, a marzo nella finale di Coppa Italia per 25-23, ad aprile in campionato per 19-18 fuori casa. "Sarà una gara molto difficile: Salerno è una buona squadra - sottolinea la centrale dell'Erice, Alexandrina Cabral Barbosa - con una base molto ben strutturata. Noi dobbiamo seguire lo stesso modo di giocare, cercando sempre di difendere bene, in modo che il nostro attacco scorra liscio. In queste partite saranno determinanti i piccoli dettagli e la squadra che commetterà meno errori sarà quella che riuscirà a prevalere. Nella finale vinta di Coppa Italia, non abbiamo giocato la nostra migliore partita, ma abbiamo saputo controllare l'andamento della sfida. In queste partite di finale, conterà solo questo".