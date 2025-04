Pallamano: A1 donne; sfida al vertice per l'Handball Erice

Decima giornata di ritorno per la serie A1 femminile di pallamano e la capolista Handball Erice, a due turni dalla fine della regular season, ha l'obiettivo di mantenere il primato della graduatoria, per garantirsi la posizione di partenza ideale nella griglia dei playoff. Domani appuntamento impegnativo per le Arpie, che andranno in trasferta contro la Jomi Salerno, inseguitrice a quattro punti, che è stata avversaria anche nella finale di Coppa Italia vinta a Riccione lo scorso 2 marzo. "Ci siamo preparate intensamente - assicura l'ala sinistra dell'Handball Erice, Lucia Dalle Crode - sia sul profilo fisico che dal punto di vista tecnico-tattico. Contro Salerno sarà una partita difficile, come dimostra la finale di Coppa Italia disputata poco più di un mese fa. Stavolta giocheremo in casa loro e sarà un ulteriore fattore di difficoltà. Siamo molto concentrate e abbiamo lavorato anche nei dettagli per arrivare a questa sfida nel migliore dei modi".