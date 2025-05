Pallamano A1 donne: Erice, mercoledì l'avversaria scudetto

In finale, ma senza sapere ancora l'avversaria che contenderà lo scudetto femminile del campionato di A1 di pallamano. Per conoscere il nome della contendente che l'Handball Erice affronterà in casa, al palazzetto "Pino Cardella", sabato 17 maggio, sarà necessario attendere l'esito di gare tre dell'altra semifinale, in programma fra Pontinia e Salerno dopodomani pomeriggio. Gara uno della finale si giocherà sabato, gara due il 24, in trasferta, e l'eventuale gara tre il 28, ancora a Erice. Le siciliane sono alla terza finale scudetto finale di fila e devono spezzare l'incantesimo, dopo aver perso le ultime due edizioni del torneo all'atto conclusivo. "La settimana lavorativa non varia molto - garantisce Cristina Cabeza Gutiérrez, coach dell'Handball Erice - e affronteremo i primi giorni per migliorare e correggere i nostri errori, pensando alle cose che Pontinia e Salerno hanno in comune, per anticipare alcuni aspetti molto generali che possono accadere nella partita di sabato. Dopo mercoledì, ovviamente, lo faremo in modo più specifico, pensando alla rivale che ci troveremo di fronte. È un po' strano iniziare la settimana senza sapere chi sarà l'avversaria, ma dobbiamo continuare a lavorare con serenità per essere preparati al meglio".