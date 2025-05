Pallamano, A1 donne: disfatta Erice, lo scudetto va a Salerno

Una botta che fa malissimo. L'Handball Erice perde la terza finale scudetto consecutiva della A1 femminile di pallamano, stavolta pur avendo i favori del pronostico. E invece, dopo il rocambolesco pareggio di gara uno in casa, le siciliane si sono arrese 32-28 a Salerno, formazione che ha conquistato il decimo titolo della sua storia. L'ottima stagione, con due titoli in bacheca (Supercoppa e Coppa Italia), non si è trasformata in un'annata storica, il traguardo più ambito è rimasto un sogno. Salerno ha meritato, giocando meglio, creando situazioni offensive efficaci e muri difensivi invalicabili. Tanta la delusione per il club di Erice, per la squadra e per i tifosi, che, numerosi, avevano seguito le Arpie in Campania. L'appuntamento con il tricolore è rimandato ancora.