Padel, Fip World Cup Pairs: in Kuwait in palio 2mila punti

Due tornei vinti di fila per Chingotto e Galan, ma anche per Paula Josemaria e Ari Sanchez, teste di serie numero 2 del tabellone femminile, guidato da Delfi Brea e Gemma Triay, che tornano in campo in Kuwait e come tutte le prime quattro coppie del main draw esordiranno negli ottavi di finale. Claudia Fernandez e Bea Gonzalez completano il podio, Andrea Ustero e Sofia Araujo le teste di serie numero 4. Le numero 7 sono invece Ale Salazar e Martina Calvo, finaliste in Egitto. Questi i possibili quarti di finale: Brea/Triay (1)-Alonso/Jensen (6), Salazar/Calvo (7)-Ustero/Araujo (4), Fernandez/Gonzalez (3)-Ortega/Icardo (6), Guinart/Virseda (8)-Josemaria/Sanchez (2).