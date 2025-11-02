Logo SportMediaset

Padel, Fip World Cup Pairs: in Kuwait in palio 2mila punti

02 Nov 2025 - 17:32

Le giocatrici e i giocatori più forti del mondo in campo, 2.000 punti nel ranking Fip in palio. Il meglio del padel mondiale è in Kuwait, sede della prima edizione della Fip World Cup Pairs. Saranno 48 le coppie al via del tabellone maschile, 40 in quello femminile, che si sfideranno per una settimana fino alle finali di domenica 9 novembre. Un finale di stagione entusiasmante per tutti i fan del padel, con la Fip World Cup Pairs che arriva dopo il Premier Padel P2 di Newgiza e prima degli ultimi appuntamenti, il P1 di Dubai, il Major di Acapulco, le Cupra FIP Finals di Shanghai e le Premier Padel Finals di Barcellona. (Segue). llm 021347 Nov 2025 PN_20251102_000000677

Nel tabellone maschile, tornano in campo Arturo Coello e Agustin Tapia, vincitori di 10 titoli Premier nel 2025: le teste di serie numero 1 esordiranno contro Patiniotis/Moya o contro una coppia proveniente dalle qualificazioni. Dall'altra parte del main draw, Fede Chingotto e Ale Galan - due titoli di fila tra Milano e Newgiza - contro Sanchez/Gil o Sans/Quilez. Lijó/Arce o Zapata/Cabeza per Juan Lebron e Franco Stupaczuk (3), sorteggiati nella parte bassa; Torre/Cepero o Fernandez Lancha/Sager per Coki Nieto e Mike Yanguas (4), che potrebbero invece incrociare Coello e Tapia in semifinale. Questi i possibili quarti di finale: Coello/Tapia (1)-Gonzalez/Guerrero (7), Di Nenno/Augsburger (5)-Nieto/Yanguas (4), Lebron/Stupaczuk (3)-Sanz/Navarro (6), Leal/Bergamini (8)-Chingotto-Galan (2).

Due tornei vinti di fila per Chingotto e Galan, ma anche per Paula Josemaria e Ari Sanchez, teste di serie numero 2 del tabellone femminile, guidato da Delfi Brea e Gemma Triay, che tornano in campo in Kuwait e come tutte le prime quattro coppie del main draw esordiranno negli ottavi di finale. Claudia Fernandez e Bea Gonzalez completano il podio, Andrea Ustero e Sofia Araujo le teste di serie numero 4. Le numero 7 sono invece Ale Salazar e Martina Calvo, finaliste in Egitto. Questi i possibili quarti di finale: Brea/Triay (1)-Alonso/Jensen (6), Salazar/Calvo (7)-Ustero/Araujo (4), Fernandez/Gonzalez (3)-Ortega/Icardo (6), Guinart/Virseda (8)-Josemaria/Sanchez (2).

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:22
DICH SINNER MASTERS 1000 PARIGI DICH

Sinner: "Contento del mio gioco a Parigi, ora vediamo a Torino"

01:37
MCH TIFOSI GIAPPONESI DODGERS MCH

Dodgers, giapponesi pazzi di Yamamoto

01:00
MCH WORLD SERIES PREMIAZIONE LA DODGERS MCH

World Series, la premiazione dei Dodgers

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

01:24
Doppio 6-3 a Shelton

Doppio 6-3 a Shelton

00:18
DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

01:43
Civitanova batte Trento

Civitanova batte Trento

00:34
DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

01:25
Mondiale dei taglialegna

Mondiale dei taglialegna

01:00
DICH BINAGHI EVENTO CORSPORT DICH

Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
DICH DE GIORGI EVENTO CORSPORT DICH

De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Bonicelli pubblica prima foto dopo il grave infortunio: "Insieme a voi"

Doppio 6-3 a Shelton

Doppio 6-3 a Shelton

18:20
Maratona New York: trionfa il keniano Lipruto, Daniele Meucci undicesimo
17:32
Padel, Fip World Cup Pairs: in Kuwait in palio 2mila punti
16:19
Ciclismo: Jonathan Milan vince il Criterium di Singapore
15:00
Tennis, Wta Jiujiang: Blinkova si aggiudica il torneo
14:14
Tennis, Wta Hong Kong: Mboko supera Bucsa in finale