PADEL: FIP PLATINUM MEXICO, I BIG RESTANO IN CORSA

I migliori giocatori in campo nel Fip Platinum Mexico a caccia di punti per le Premier Padel Finals sono ancora in corsa. Oggi sono in programma gli ottavi di finale, con le teste di serie attese da un altro esame, a cominciare da Javi Garrido e Lucas Bergamini, i numeri 1 del tabellone maschile (il brasiliano è numero 17 della Fip Race), che dopo il 6-3 6-4 a Insa/Aromi affronteranno Pol Hernandez Alvarez e Rama Valenzuela. Nella parte bassa, invece, hanno avuto bisogno di due tiebreak Alex Arroyo e Alex Ruiz (2 e rispettivamente numero 18 e 19 della Race) per avere la meglio di Pablo Castillo e Candido Alfaro: negli ottavi, il duello con i qualificati Renzo Gabriel e Ivo Agustin Nunez. Vittoria in due set per José Diestro e per il numero 16 della Race Sanyo Gutierrez (3) su Belar Vera Lopez e Victor Tur Checa, mentre Javi Garcia e il numero 15 della Race Pablo Cardona (5) si sono imposti 6-2 3-6 7-6 sui lucky loser messicani Jose Pablo Padilla e Javier Hazouri.