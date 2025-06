Padel, azzurri e big mondiali in campo a Palermo fino al 29 giugno

Palermo accende i riflettori sul Fip Silver Mediolanum Padel Cup, seconda tappa della tournée internazionale che fa parte del circuito professionistico Cupra Fip Tour. L'evento, in programma fino al 29 giugno al Country Time Club di Mondello, metterà in palio - ricorda una nota - 20mila euro di montepremi e punti per il ranking mondiale della Federazione Internazionale Padel.