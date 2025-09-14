Oltre 20mila presenze all'Historic Minardi Day a Imola

Oltre 20mila presenze per la nona edizione dell'Historic Minardi Day all'Autodromo di Imola. Il dato, comunicato dagli organizzatori, supera il record della passata edizione con oltre 700 vetture storiche presenti nei due giorni di manifestazione. L'evento ha celebrato i 40 anni del debutto del Minardi Team in Formula 1, avvenuto il 5 aprile 1985 al Gran Premio del Brasile. Al Museo Checco Costa è stata allestita la mostra "40 anni della Formula 1 di Faenza" con sette monoposto dalla M185 del 1985 alla Racing Bulls VCARB 02 del 2025. Tra i partecipanti numerosi ex piloti legati al mondo Minardi: Ivan Capelli, Alessandro Nannini, Pierluigi Martini, Riccardo Patrese e Luca Badoer. Presenti anche ingegneri storici come Aldo Costa e Giorgio Piola. "Era impensabile ipotizzare una crescita così esponenziale di vetture, pubblico e specialisti rispetto alla passata edizione che rappresentava già un record", osserva in una nota Gian Carlo Minardi. Il fondatore della scuderia ha ricevuto il premio ACI Automobile Club dal commissario straordinario Tullio Del Sette. L'Historic Minardi Day ha ospitato quindici sessioni in pista con Formula Junior, Formula Abarth, prototipi e GT storiche. Domenica 131 equipaggi del Raduno Terre di Romagna hanno visitato il Racing Bulls F1 Team a Faenza prima di tornare in pista per la chiusura dell'evento.