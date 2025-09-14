Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Oltre 20mila presenze all'Historic Minardi Day a Imola

14 Set 2025 - 19:15

Oltre 20mila presenze per la nona edizione dell'Historic Minardi Day all'Autodromo di Imola. Il dato, comunicato dagli organizzatori, supera il record della passata edizione con oltre 700 vetture storiche presenti nei due giorni di manifestazione. L'evento ha celebrato i 40 anni del debutto del Minardi Team in Formula 1, avvenuto il 5 aprile 1985 al Gran Premio del Brasile. Al Museo Checco Costa è stata allestita la mostra "40 anni della Formula 1 di Faenza" con sette monoposto dalla M185 del 1985 alla Racing Bulls VCARB 02 del 2025. Tra i partecipanti numerosi ex piloti legati al mondo Minardi: Ivan Capelli, Alessandro Nannini, Pierluigi Martini, Riccardo Patrese e Luca Badoer. Presenti anche ingegneri storici come Aldo Costa e Giorgio Piola. "Era impensabile ipotizzare una crescita così esponenziale di vetture, pubblico e specialisti rispetto alla passata edizione che rappresentava già un record", osserva in una nota Gian Carlo Minardi. Il fondatore della scuderia ha ricevuto il premio ACI Automobile Club dal commissario straordinario Tullio Del Sette. L'Historic Minardi Day ha ospitato quindici sessioni in pista con Formula Junior, Formula Abarth, prototipi e GT storiche. Domenica 131 equipaggi del Raduno Terre di Romagna hanno visitato il Racing Bulls F1 Team a Faenza prima di tornare in pista per la chiusura dell'evento.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

01:55
DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:15
Oltre 20mila presenze all'Historic Minardi Day a Imola
18:14
Vuelta: a Madrid proteste pro Palestina durante tappa finale
18:14
Pallavolo, Italia-Algeria 3-0 all'esordio mondiale
16:56
Mondiali volley: esordio ok per gli azzurri, 3-0 all'Algeria
16:29
Il mondo della boxe in lutto: morto l'ex campione del mondo Ricky Hatton. Il cordoglio del City