Vuelta: a Madrid proteste pro Palestina durante tappa finale

14 Set 2025 - 18:14

Centinaia di persone si sono radunate a Madrid, in diversi punti della capitale spagnola, dove passa il percorso della Vuelta, per manifestare a favore della Palestina e contro la partecipazione dell'Israel Premier Tech. La maggior parte dei dimostranti è concentrata vicino alla stazione di Atocha. Altri si sono radunati nella centrale Puerta del Sol e in plaza del Callao. I manifestanti hanno urlato slogan contro Israele. "Non è una guerra è un genocidio", "Free Palestine", hanno scandito le persone radunate in strada con bandiere palestinesi e cartelli con la scritta 'Paz', ovvero pace. A Madrid si tiene la tappa finale della competizione sportiva che è stata segnata dalle proteste. Sei delle ultime dieci giornate di gara sono state abbreviate o interrotte, con più di 20 persone arrestate. Per il timore di disordini è stato dispiegato uno schieramento straordinario di forze dell'ordine con oltre mille agenti della polizia e 400 della Guardia Civil.

