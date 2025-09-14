Pallavolo, Italia-Algeria 3-0 all'esordio mondiale

Buona la prima per la Nazionale italiana di pallavolo maschile che batte l'Algeria con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-22, 25-17) al termine di un match durante il quale gli azzurri hanno messo in mostra una certa differenza tecnica rispetto agli avversari bravi comunque soprattutto nel secondo set a dare del filo da torcere a Giannelli e compagni. "In queste competizioni è importante rompere il ghiaccio perché il periodo di preparazione è stato lungo e noi non vedevamo l'ora di scendere in campo - le parole di coach Ferdinando De Giorgi - Chiaramente l'avversario dal punto di vista tecnico non era pericolosissimo, ma come si è visto dipende dall'approccio che hai tu, noi abbiamo concesso qualcosa e loro sono stati lì fino alla fine però i ragazzi sono stati bravi disputando una buona partita. Gli abbiamo messo pressione in battuta così da semplificare il nostro muro-difesa e credo che questo abbia dato buoni risultati".