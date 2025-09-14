Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pallavolo, Italia-Algeria 3-0 all'esordio mondiale

14 Set 2025 - 18:14

Buona la prima per la Nazionale italiana di pallavolo maschile che batte l'Algeria con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-22, 25-17) al termine di un match durante il quale gli azzurri hanno messo in mostra una certa differenza tecnica rispetto agli avversari bravi comunque soprattutto nel secondo set a dare del filo da torcere a Giannelli e compagni. "In queste competizioni è importante rompere il ghiaccio perché il periodo di preparazione è stato lungo e noi non vedevamo l'ora di scendere in campo - le parole di coach Ferdinando De Giorgi - Chiaramente l'avversario dal punto di vista tecnico non era pericolosissimo, ma come si è visto dipende dall'approccio che hai tu, noi abbiamo concesso qualcosa e loro sono stati lì fino alla fine però i ragazzi sono stati bravi disputando una buona partita. Gli abbiamo messo pressione in battuta così da semplificare il nostro muro-difesa e credo che questo abbia dato buoni risultati".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

01:55
DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:15
Oltre 20mila presenze all'Historic Minardi Day a Imola
18:14
Vuelta: a Madrid proteste pro Palestina durante tappa finale
18:14
Pallavolo, Italia-Algeria 3-0 all'esordio mondiale
16:56
Mondiali volley: esordio ok per gli azzurri, 3-0 all'Algeria
16:29
Il mondo della boxe in lutto: morto l'ex campione del mondo Ricky Hatton. Il cordoglio del City