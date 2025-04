Olimpiadi: Londra vuol essere prima città a ospitare 4 edizioni

Londra potrebbe diventare la prima città al mondo ad ospitare quattro edizioni dei giochi olimpici. L'ambizione a cinque cerchi è dell'attuale sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, che ha dato il suo appoggio ad un piano economico che prevede l'organizzazione di almeno sei eventi sportivi, di rilievo internazionale, ogni anno. Tra gli appuntamenti che fanno parte della strategia, ci sono anche le Olimpiadi del 2040 che Khan vorrebbe tornassero a Londra a distanza di 28 anni dalle ultime. Ideato da una commissione, Think Beyond, con l'obiettivo di far diventare Londra "la capitale mondiale dello sport", il progetto - nelle intenzioni di Khan - aumenterà considerevolmente le entrate economiche. Il primo grande evento sportivo in calendario, per il quale Londra si è già candidata ad organizzare, sono i Mondiali di atletica leggera nel 2029 per i quali verrà stanziato l'equivalente di 50 milioni di euro.