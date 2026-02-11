Olimpiadi, a Bormio con Valeria Mazza c'è anche Zanetti a fare il tifo per Gravier

Questa mattina sulle tribune di Bormio c'erano dei tifosi davvero speciali. In occasione del SuperG, la top model argentina Valeria Mazza ha fatto il suo rientro in Italia per supportare Tiziano Gravier, il secondogenito in gara (da debuttante assoluto) alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Insieme a lei e alla sua famiglia, c'era anche Javier Zanetti: su Instagram la showgirl ha condiviso alcuni scatti e inquadrature tv insieme al vicepresidente dell'Inter, anche lui in Valtellina per supportare Gravier. Partito con il dorsale numero 31, il classe 2002 si è classificato al 28esimo posto.