Atletica: peso, doppio impegno per Fabbri in Svezia e Ungheria

Ancora più dolci i ricordi della capitale ungherese: si torna nello stadio che per la prima volta ospita il classico Memorial Istvan Gyulai e dove 'Leo' ha festeggiato l'argento iridato nel 2023. Intanto la gara in Svezia annuncia al via anche l'altro azzurro Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia), lo svedese argento continentale indoor Wictor Petersson e il britannico Scott Lincoln, tutti a +21 quest'anno. Nei 100 metri a Sollentuna c'è il vicecampione europeo Chituru Ali (Fiamme Gialle): non è ancora decollata la stagione del comasco, anche a causa di qualche fastidio fisico, e per ora ha corso in 10.50 regolare e 10.25 ventoso. Tra gli avversari il sudafricano Gift Leotlela (9.98 a giugno) e il giamaicano Odaine McPherson (10.07) in un meeting che presenta il match del disco con il campione mondiale Daniel Stahl e lo sloveno oro europeo Kristjan Ceh.