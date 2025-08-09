Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica: peso, doppio impegno per Fabbri in Svezia e Ungheria

09 Ago 2025 - 16:58

Due gare in tre giorni dopo aver riconquistato la leadership mondiale dell'anno. Un doppio appuntamento per il campione europeo del peso Leonardo Fabbri che è atteso domenica a Sollentuna, in Svezia, e poi martedì a Budapest nel meeting Gold del Continental Tour prima delle ultime tappe della Diamond League e dei Mondiali di Tokyo. Con l'entusiasmo alle stelle per il fragoroso lancio a 22,82 degli Assoluti di Caorle, quarta gara in stagione oltre i ventidue metri, ad appena sedici centimetri dal suo record italiano dell'anno scorso trionfando a Bruxelles nella finale del circuito dei diamanti, riecco in pedana il gigante fiorentino dell'Aeronautica. Proprio nella località alla periferia nord-ovest di Stoccolma riuscì a vincere nel 2020 con 21,57 migliorando il personale all'aperto.

Ancora più dolci i ricordi della capitale ungherese: si torna nello stadio che per la prima volta ospita il classico Memorial Istvan Gyulai e dove 'Leo' ha festeggiato l'argento iridato nel 2023. Intanto la gara in Svezia annuncia al via anche l'altro azzurro Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia), lo svedese argento continentale indoor Wictor Petersson e il britannico Scott Lincoln, tutti a +21 quest'anno. Nei 100 metri a Sollentuna c'è il vicecampione europeo Chituru Ali (Fiamme Gialle): non è ancora decollata la stagione del comasco, anche a causa di qualche fastidio fisico, e per ora ha corso in 10.50 regolare e 10.25 ventoso. Tra gli avversari il sudafricano Gift Leotlela (9.98 a giugno) e il giamaicano Odaine McPherson (10.07) in un meeting che presenta il match del disco con il campione mondiale Daniel Stahl e lo sloveno oro europeo Kristjan Ceh.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

I più visti di Altri Sport

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Sinner nella storia

Sinner nella storia

DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:16
Superbike, Petrucci con Bmw al posto di Razgatlioglu
16:58
Atletica: peso, doppio impegno per Fabbri in Svezia e Ungheria
15:28
Olimpiadi 2036: la Germania vuole i Giochi, protesta di ambientalisti e comuni
14:31
Atletica, Valensin eliminata nelle semifinali dei 200 donne agli Europei under 20 di Tampere
14:17
Sci di fondo: Pellegrino nono nelle mass start del BlinkFestivalen