Nuoto, Summer McIntosh entra nel team arena

arena è orgogliosa di dare il benvenuto a Summer McIntosh, la star canadese e campionessa olimpica, già considerata una delle più grandi nuotatrici dell'era moderna a soli 19 anni. É riconosciuta come una delle nuotatrici più versatili della storia, attualmente classificata tra le prime 5 di tutti i tempi in 6 eventi LCM, che vanno dai 200 misti agli 800 stile libero.



La carriera dominante di Summer McIntosh

-Summer McIntosh ha debuttato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a soli 14 anni e la sua ascesa al livello d’élite è stata fulminea:

-Debutto vincente: ai Campionati Mondiali 2022 di Budapest ha conquistato due medaglie d’Oro (200m farfalla e 400m misti individuali – IM).

-Record del Mondo: nel 2023 ha stabilito due record del Mondo (400m stile libero e 400m misti) durante le selezioni canadesi, e nel 2024 ha ulteriormente migliorato il suo primato nei 400m misti.

-Parigi 2024: ha fatto la storia diventando la prima atleta canadese a vincere tre medaglie d’oro in una singola edizione dei Giochi Olimpici (200m e 400m misti, 200m farfalla), aggiungendo anche un argento nei 400m stile libero.

-Budapest 2024: dopo i trionfi di Parigi, Summer ha partecipato ai Campionati Mondiali in vasca corta di Budapest, concludendo la stagione 2024 con 3 medaglie d’oro e 3 nuovi record del Mondo nei 400m stile libero, 200m farfalla e 400m misti.

-Dominio nel 2025: poche settimane prima dei Mondiali di Singapore, alle selezioni canadesi, Summer McIntosh ha fermato il cronometro con un nuovo risultato assoluto nei 200m misti, migliorando inoltre i propri tempi nei 400m stile libero e 400m misti. Ha anche registrato tempi che la collocano come la seconda atleta più veloce della storia nei 200m farfalla e negli 800m stile libero.

-Singapore 2025: ai Campionati Mondiali ha conquistato 4 medaglie d’oro individuali (400m stile libero, 200m misti, 400m misti, 200m farfalla) e una medaglia di bronzo negli 800m stile libero.