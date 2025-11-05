Nuoto, Summer McIntosh entra nel team arena

© arena
arena è orgogliosa di dare il benvenuto a Summer McIntosh, la star canadese e campionessa olimpica, già considerata una delle più grandi nuotatrici dell'era moderna a soli 19 anni. É riconosciuta come una delle nuotatrici più versatili della storia, attualmente classificata tra le prime 5 di tutti i tempi in 6 eventi LCM, che vanno dai 200 misti agli 800 stile libero.
La carriera dominante di Summer McIntosh
-Summer McIntosh ha debuttato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a soli 14 anni e la sua ascesa al livello d’élite è stata fulminea:
-Debutto vincente: ai Campionati Mondiali 2022 di Budapest ha conquistato due medaglie d’Oro (200m farfalla e 400m misti individuali – IM).
-Record del Mondo: nel 2023 ha stabilito due record del Mondo (400m stile libero e 400m misti) durante le selezioni canadesi, e nel 2024 ha ulteriormente migliorato il suo primato nei 400m misti.
-Parigi 2024: ha fatto la storia diventando la prima atleta canadese a vincere tre medaglie d’oro in una singola edizione dei Giochi Olimpici (200m e 400m misti, 200m farfalla), aggiungendo anche un argento nei 400m stile libero.
-Budapest 2024: dopo i trionfi di Parigi, Summer ha partecipato ai Campionati Mondiali in vasca corta di Budapest, concludendo la stagione 2024 con 3 medaglie d’oro e 3 nuovi record del Mondo nei 400m stile libero, 200m farfalla e 400m misti.
-Dominio nel 2025: poche settimane prima dei Mondiali di Singapore, alle selezioni canadesi, Summer McIntosh ha fermato il cronometro con un nuovo risultato assoluto nei 200m misti, migliorando inoltre i propri tempi nei 400m stile libero e 400m misti. Ha anche registrato tempi che la collocano come la seconda atleta più veloce della storia nei 200m farfalla e negli 800m stile libero.
-Singapore 2025: ai Campionati Mondiali ha conquistato 4 medaglie d’oro individuali (400m stile libero, 200m misti, 400m misti, 200m farfalla) e una medaglia di bronzo negli 800m stile libero.
Negli ultimi mesi, Summer ha avuto l’opportunità di testare un’ampia gamma di prodotti arena, sia per l’allenamento che per le competizioni. Tra questi, ha potuto provare in anteprima un nuovo costume da gara prima del suo lancio ufficiale, offrendo un prezioso feedback su prestazioni e vestibilità. Questo prodotto, progettato per garantire un’elevata compressione senza compromettere il comfort, sarà lanciato ufficialmente da arena a breve.
“Per me arena è sempre stato un punto di riferimento nel nuoto. È un brand con cui mi sento in sintonia, perché presta attenzione alle esigenze sia dei campioni sia di chiunque ami l’acqua. Personalmente, credo che la performance inizi dal comfort. Quando gareggio, non posso permettermi di essere distratta da un costume che non veste bene, ogni dettaglio conta. Quando indosso arena, mi sento libera di concentrarmi completamente sulla mia gara, sapendo che il mio costume mi offre la giusta compressione per spingermi oltre i miei limiti e il giusto comfort per non avere alcuna distrazione. Questa combinazione è ciò che fa davvero la differenza”, dichiara Summer McIntosh.
“Siamo molto orgogliosi di supportare Summer, che attualmente detiene sei record del mondo. Summer incarna i valori fondamentali di arena e si distingue per la sua straordinaria determinazione e mentalità. Inoltre, rappresenta un modello importante per la prossima generazione di nuotatori a livello globale. Il suo talento, la costante ricerca del miglioramento e la sua maturità riflettono perfettamente la missione di arena: sostenere gli atleti nel raggiungimento del loro pieno potenziale”, afferma Mark Pinger, Chief Brand Officer di arena.