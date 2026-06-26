Nuoto: Settecolli; Curtis record italiano nei 50 dorso, Martinenghi in finale nei 50 rana

La 62/a edizione del Trofeo Settecolli, in programma da oggi e fino al 28 giugno a Roma, inizia con i fuochi d'artificio. Sara Curtis, nelle batterie dei 50m dorso, ha messo a segno il record italiano nuotando in 27'' 23 abbassando il suo precedente primato di un decimo. L'azzurra, prima squalificata per essere uscita oltre i quindici metri con la subacquea, è stata poi riammessa dopo il ricorso e prenderà parte alla finale con il miglior riferimento cronometrico.

Nella finale dei 50 dorso maschili, invece, ci saranno sia il primatista italiano Michele Lamberti sia Francesco Lazzari. Bene anche Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti - il migliore tra gli azzurri - e Simone Cerasuolo, tutti qualificati alla finale dei 50m rana maschili, così come Marco De Tullio, il fratello Luca, Matteo Lamberti e Gabriele Detti che strappano il pass per l'atto conclusivo nei 400m stile libero. In finale anche Benedetta Pilato nei 100m rana con il tempo di 1'06''96, così come Lisa Angolini in 1'06''91. Lontano dalla migliore versione, invece, Thomas Ceccon che chiude in 53'' 60 i 100m farfalla, gara nella quale a rappresentare i colori azzurri in finale ci saranno Alberto Razzetti e Michele Busa.