Europei Nuoto, Ceccon in semifinale nei 200 dorso

Agli Europei di nuoto Thomas Ceccon, impegnato nel pomeriggio anche nella finale dei 50 farfalla, si qualifica per le semifinali nei 200 dorso. Il 25enne di Schio e primatista italiano (1'55"71) - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al centro federale di Verona da Alberto Burlina - è tredicesimo in 1'56"99. Eliminato Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene) ventitreesimo in 1'58"71. In testa al gruppo c'è il formidabile francese Nathan Muratory con il record del mondo juniores in 1'54"87, trentasette centesimi più veloce dell'1'55"14 siglato dal russo Kliment Kolesnikov nel 2017.