Nuoto: Settecolli, Ceccon in finale nei 100 dorso

Si alza il sipario sulla 61esima edizione del Trofeo Settecolli - Internazionali di Nuoto, in programma fino a sabato 28 giugno allo Stadio del Nuoto nel cuore del Foro Italico. Nelle batterie dei 100 dorso comanda il russo Pavel Samusenko in 54"48. Ma sarà una finale di grande livello con Christian Bacico e il campione olimpico Thomas Ceccon che alzeranno il ritmo dopo una mattinata di studio. Il 20enne lariano - tesserato per Esercito e Como Nuoto Recoaro, preparato da Verika Scorza bronzo ai mondiali juniores di Netanya 2023 - è quarto con in 54"59, con un super rientro in 27"97; condotta di gara opposta, invece, per il 24enne di Schio - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al Centro Federale di Verona da Alberto Burlina - quinto in 54"64, con un passaggio a frequenze importanti in 26"39 e un ritorno volutamente controllato in 28"25, ovviamente lontano dal suo record del mondo di 51''60 siglato a Budapest 2022 per il titolo iridato. Davanti ai due azzurri ci sono lo svizzero Roman Miyukov - bronzo olimpico nella doppia distanza - in 54"55 e due centesimi più veloce del greco e argento olimpico nei 200 Apostolos Christou, che agli europei di Roma 2022 fu oro nei 50 e secondo nei 100 dietro a Ceccon, terzo in 54"57.