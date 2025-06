Nuoto: record del mondo nei 400 sl per la canadese McIntosh

Record del mondo nei 400 stile libero per la canadese Summer McIntosh. La campionessa di Toronto, classe 2006, ha vinto in 3' 54.18 la prova ai Trials nazionali validi per i prossimi mondiali di nuoto in programma a Singapore. La tre volte medaglia d'oro olimpica ha migliorato di oltre un secondo il precedente record di 3:55.38 stabilito dall'australiana Ariarne Titmus nella rassegna iridata del 2023 a Fukuoka. "Sapevo di essermi allenato molto bene negli ultimi mesi e di poter raggiungere un obiettivo speciale", ha detto la nuotatrice 18enne che ai Giochi di Parigi ha vinto i titoli nei 200 farfalla, 200 e 400 misti individuali. Complice l'assenza di Ariarne Titmus, che si prenderà una pausa in questa stagione, McIntosh si conferma una delle protagoniste annunciate a Singapore.