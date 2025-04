Nuoto, per Toscana 20 medaglie ai campionati assoluti invernali

La Toscana del nuoto conquista 20 medaglie ai Campionati italiani assoluti invernali 2025 di Riccione. "Una grande prestazione che segna una crescita significativa rispetto alle edizioni precedenti, evidenziando il valore, il talento e il progresso continuo del nuoto toscano sulla scena nazionale", sottolinea il presidente del Comitato regionale toscano Fin, Roberto Bresci. "Questi risultati ci riempiono di orgoglio e confermano che il nostro percorso è quello giusto. Vedere tanti giovani emergere e affermarsi accanto ai nostri atleti più esperti è la testimonianza concreta del grande lavoro svolto da società, tecnici e atleti. Continueremo a sostenere con forza questo straordinario movimento che porta in alto i colori della Toscana." Tra i protagonisti del medagliere, Matteo Diodato (Livorno Aquatics) si è aggiudicato l'oro nei 1500 stile libero e l'argento nei 400, confermandosi leader nelle lunghe distanze. Per la compagna di squadra Sara Franceschi, il gradino più alto del podio nei 200 misti. Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento) si è messa in luce nel settore rana, collezionando tre medaglie: argento nei 100 e 200, bronzo nei 50. Ottimi riscontri anche per Lorenzo Zazzeri (Rari Nantes Florentia), argento nei 50 stile libero e bronzo nei 100. Filippo Megli (Rari Nantes Florentia) conferma il suo valore con l'argento nei 200 stile. La staffetta 4x200 stile libero maschile della Rari Nantes Florentia, composta da Nannucci, Pascareanu, Giannelli e Sbaragli, ha conquistato un prezioso argento.