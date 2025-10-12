Nuoto, Paltrinieri: "Phelps il più forte di sempre"

"Nel 2003 papà mi regalò il viaggio a Barcellona per assistere ai Mondiali, 10 anni dopo c'ero io e sono a podio per la prima volta. Michael Phelps è il più forte di sempre, ma quelli che mi hanno ispirato di più sono stati Massimiliano Rosolino e Ian Thorpe. Quando ero piccolo erano i miei punti di riferimento. Thorpe era il mio preferito per come nuotava, un personaggio particolare. Rosolino l'italiano che vinceva tutto e mi gasava". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri intervenendo all'ultima giornata del Festival dello sport di Trento.