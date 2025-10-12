Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nuoto, Paltrinieri: "Phelps il più forte di sempre"

12 Ott 2025 - 14:13

"Nel 2003 papà mi regalò il viaggio a Barcellona per assistere ai Mondiali, 10 anni dopo c'ero io e sono a podio per la prima volta. Michael Phelps è il più forte di sempre, ma quelli che mi hanno ispirato di più sono stati Massimiliano Rosolino e Ian Thorpe. Quando ero piccolo erano i miei punti di riferimento. Thorpe era il mio preferito per come nuotava, un personaggio particolare. Rosolino l'italiano che vinceva tutto e mi gasava". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri intervenendo all'ultima giornata del Festival dello sport di Trento.

Ultimi video

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:48
Atletica azzurra d'oro

Furlani, quando l'atletica è d'oro

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

I più visti di Altri Sport

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:32
Ciclismo: Trentin vince per la terza volta la Parigi-Tours
17:15
Milano: Deejay Ten 2025, 25.000 runners oggi per il gran finale
16:12
Golf, Paratore: trionfo in Cina e pass per il DP World Tour
15:14
Ginnastica artistica: Nazionale maschile in visita da Bonicelli
14:31
Wta Wuhan, dopo Paolini Coco Gauff batte anche Pegula e conquista il torneo