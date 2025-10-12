Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica: l'ugandese Kiplimo vince la maratona di Chicago

12 Ott 2025 - 17:39

L'ugandese Jacob Kiplimo ha vinto lamaratona di Chicago con il tempo di 2h2'23'' secondi, diventandoil settimo atleta più veloce della storia sulla distanza. Cronoquasi da primato anche nella gara femminile, con l'etiope HawiFeysa che ha ottenuto la sua prima grande vittoria nellamaratona, in 2h14'56'', sesto più veloce di sempre.Il 25enne Kiplimo aveva ottenuto ottimi risultati in pista(bronzo olimpico ad Atene nei 10.000 e bronzo sulla stessadistanza al mondiale 2022) prima di passare alla strada. Dopoaver stabilito il record mondiale di mezza maratona (56'42'') loscorso febbraio a Barcellona, l'ugandese era arrivato secondonella sua prima maratona, a Londra ad aprile. Il keniano AmosKipruto si è classificato secondo (2h03'54'') davanti alconnazionale Alex Masai (2h04'37''). Ad un keniano appartiene ilrecord del mondo: Kelvin Kiptum corse in 2h00'35'' proprionella metropoli dell'Illinois nel 2023 e morì quattro mesi dopoin un incidente stradale nel suo Paese. Aveva solo 24 anni.

Ultimi video

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:48
Atletica azzurra d'oro

Furlani, quando l'atletica è d'oro

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

I più visti di Altri Sport

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:28
F1, Villeneuve: "Contrario a kart come passaggio obbligato"
19:44
Rugby: Serie A Elite Maschile, Rovigo domina i Lyons, ok Petrarca
19:28
F1, Hakkinen: "Verstappen più veloce, il team non gli mette pressione"
18:27
Barcolana57: al secondo posto Marta07,'vittoria in famiglia'
17:39
Atletica: l'ugandese Kiplimo vince la maratona di Chicago