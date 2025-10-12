Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Golf, Paratore: trionfo in Cina e pass per il DP World Tour

12 Ott 2025 - 16:12

Doppio successo di Renato Paratore che ha vinto con 271 (69 70 66 66, -17) colpi, dopo un'ottima prova, l'Hainan Open e con il terzo titolo stagionale sull'HotelPlanner Tour ha ottenuto il passaggio immediato sul DP World Tour. Sul percorso del Sanya Luhuitou GC (par 72) di Sanya, ad Hainan Island in Cina, il 28enne romano ha superato con un par alla prima buca di spareggio l'austriaco Maximilian Steinlechner (271 - 71 67 67 66) con il quale aveva terminato alla pari il torneo. Entrambi al terzo posto dopo tre round, hanno preso rapidamente il comando e poi sono andati praticamente di pari passo fino alla buca 17, quando Paratore ha segnato un bogey, ma con un birdie sull'ultima ha raggiunto l'austriaco forzandolo al playoff. Quindi la decisione con il par dell'azzurro e il doppio bogey dell'avversario, per la seconda vittoria italiana in due giorni dopo quella di Jacopo Vecchi Fossa nel Parma Alps Open (Alps Tour). "Carta" per Paratore, ma sono in corsa per ottenerne una delle 20 che a fine anno saranno assegnate ai migliori della Road To Mallorca (ordine di merito) anche Stefano Mazzoli e Filippo Celli. Il primo con una bella prestazione si è classificato ottavo con 276 (67 69 69 71, -12) ed è salito dal 19ª al 16ª piazza, mentre Celli, 39° con 282 (71 72 71 68, -6), è sceso dalla quarta alla sesta posizione, ma, a due tornei dal termine della stagione, non corre più rischi di mancare l'obiettivo. Il vincitore, che ha ricevuto un assegno di 69.140 euro su un montepremi di circa 430.000 euro (500.000 dollari la cifra ufficiale), è passato dal sesto al terzo posto nel ranking, ma ormai è solo statistica.

Ultimi video

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:48
Atletica azzurra d'oro

Furlani, quando l'atletica è d'oro

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

I più visti di Altri Sport

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:32
Ciclismo: Trentin vince per la terza volta la Parigi-Tours
17:15
Milano: Deejay Ten 2025, 25.000 runners oggi per il gran finale
16:12
Golf, Paratore: trionfo in Cina e pass per il DP World Tour
15:14
Ginnastica artistica: Nazionale maschile in visita da Bonicelli
14:31
Wta Wuhan, dopo Paolini Coco Gauff batte anche Pegula e conquista il torneo