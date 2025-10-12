Logo SportMediaset
12 Ott 2025 - 17:15

Grande successo oggi, domenica 12 ottobre, a Milano per la tappa finale della Deejay Ten 2025: sono stati 25.000 i partecipanti alla corsa itinerante non agonistica ideata da Linus e firmata Radio Deejay, che si è tenuta questa mattina nel quartiere San Siro, nei pressi dello Stadio simbolo dello sport. A questi si aggiungono più di 2.000 persone che hanno partecipato a distanza alla manifestazione iscrivendosi alla Deejay Ten Virtual. L'edizione 2025 della Deejay Ten, con le sue 4 tappe a Torino, Bari, Treviso e Milano, si conclude raggiungendo quindi un totale di 60 mila iscritti. Famiglie, bambini, gruppi sportivi, semplici appassionati ma anche amici a quattro zampe hanno condiviso un'esperienza di festa all'aperto senza competizione, confermando ancora una volta la straordinaria capacità di Radio Deejay di promuove i valori positivi dello sport dando vita a eventi unici nel suo genere che valorizzano la dimensione sociale e inclusiva. I corridori, con indosso le maglie firmate Deejay Ten di colore rosso e bianco, sono partiti alle ore 9.00 di questa mattina da Via Achille/ Piazzale Angelo Moratti, capitanati da Linus che, dopo aver dato il via alla corsa, ha guidato i partecipanti lungo i tragitti proposti da 10km (rivolto ai superiori di 16 anni) e da 5 km (accessibile a chiunque). Presenti alcune delle voci più amate del mondo Deejay, come Gianluca Gazzoli, Giorgio e Furio del Trio Medusa, Valentina Ricci, Umberto e Damiano, Vic, Diego Passoni, Matteo Curti, Alessandra Patitucci e Florencia Di Stefano-Abichain, che hanno contribuito con la loro energia e ironia ad animare e a rendere questa domenica all'insegna dello sport e del divertimento ancora più speciale.

17:32
Ciclismo: Trentin vince per la terza volta la Parigi-Tours
17:15
Milano: Deejay Ten 2025, 25.000 runners oggi per il gran finale
16:12
Golf, Paratore: trionfo in Cina e pass per il DP World Tour
15:14
Ginnastica artistica: Nazionale maschile in visita da Bonicelli
14:31
Wta Wuhan, dopo Paolini Coco Gauff batte anche Pegula e conquista il torneo