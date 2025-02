Nuoto, Paltrinieri: "Fatta lunga pausa per recuperare energie mentali dopo Giochi"

"Ci siamo preparati bene due settimane a Madeira in Atlantico dove abbiamo simulato molte situazioni di gara, tra cui quella con le mute che ci vedrà probabilmente protagonisti agli europei Hvar in Croazia a fine maggio". Così il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, in vista della prima tappa della Coppa del Mondo in acque libere, a Soma Bay, in Egitto, prevista nelle acque del Mar Rosso venerdì 21 e sabato 22 febbraio. "La mia è stata una pausa più lunga del solito diciamo fino a dicembre, che ho sfruttato per staccare e per recuperare le energie mentali dopo le fatiche del quadriennio olimpico che mi ha visto comunque protagonista ancora a livello internazionale. Ora non mi pongo grandi obiettivi stagionali, ma il focus resteranno comunque le acque libere che mi vedono più in sintonia con la nuova fase che sto percorrendo. In Egitto troveremo un bel ambiente e spero di fare una buona gara seppure senza grandi velleità", ha aggiunto.