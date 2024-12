Nuoto: Mondiali 25 m, Razzetti in finale dei 400 misti

Alberto Razzetti, dopo i tre metalli iridati vinti finora al Mondiale di nuoto invasca corta di Budapest, questa mattina é tornato in vasca nei 400 misti che ha chiuso con il tempo di 4'02"18. Il venticinquenne che vive e si allena a Livorno con Stefano Franceschi, è per ora quinto nelle eliminatorie regolate dal ventinovenne britannico Max Litchfield, in 4'00"37. "Stamattina va bene così. Ho visto che Seto è fuori e mi spiace ma sapevo che stava male. Mi sento bene e proverò ad attaccare nel pomerggio" ha commentato Razzetti, rendendo omaggio al giapponese campione in carica Daiya Seto, fuori col nono crono.