Nuoto, la 13enne Yu Zidi miglior atleta ai Giochi asiatici: "Non sono un fenomeno"

La 13enne cinese Yu Zidi è stata nominata la migliore atleta dei Giochi asiatici 2026, che si concludono oggi in Giappone e ai quali hanno partecipato oltre undicimila sportivi di tutto il continente. Yu ha vinto tre ori, nei 200 farfalla, 200 e 400 misti, stabilendo altrettanti record dei Giochi. Tra gli uomini, il titolo di Mvp è andato al ventenne thailandese Boonson Puripol, che ha vinto l'oro nei 100 e 200 metri di atletica leggera. "Non credo di essere ciò che la gente definisce un fenomeno - ha sottolineato la giovanissima cinese, già considerata la prossima stella alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 -. Continuerò ad allenarmi duramente, a superare i miei limiti e a collaborare con giovani atleti di tutta l'Asia per ispirare altri ragazzi ad amare e praticare sport, in particolare il nuoto".