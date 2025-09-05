Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nuoto di fondo: domani la 60esima Capri-Napoli con 20 atleti

05 Set 2025 - 14:06

È tutto pronto per la Capri-Napoli trofeo Vecchio Amaro del Capo, la gara di nuoto in acque libere più conosciuta al mondo. Domani i venti iscritti (tredici uomini e sette donne) si contenderanno una edizione storica, la 60esima, quest'anno valida quale World Challenge della Ultramarathon Swim Series. Otto le nazioni rappresentate (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Italia, Nord Macedonia, Repubblica Ceca, Spagna). In campo maschile i favori della vigilia sono per gli italiani, a partire dal campione in carica, il rappresentante delle Fiamme Oro Andrea Occhipinti, forte dei successi conseguiti lo scorso anno e in precedenza nel 2021 e 2022. A prova a negargli il poker il napoletano 21enne Giuseppe Ilario, che dopo il secondo posto per un soffio del 2024 e il terzo del 2023, punta a riportare a Napoli il titolo. Da tenere d'occhio anche Niccolò Ricciardi, lo scorso anno terzo e terzo anche nella classica di Lac Saint Jean 2025 in Canada (32 km). A contendere la vittoria agli azzurri saranno tra gli altri l'argentino Matias Diaz, vincitore proprio a Lac Saint-Jean, e il ceco Matej Kozubek, quarto lo scorso anno al suo esordio alla Capri-Napoli. Possono dire la loro anche gli esperti Balaudo (Argentina) ed Evangelista (Brasile). 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

00:35
DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

I più visti di Altri Sport

SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:06
Volley donne, Velasco: "Battere Brasile per sfatare tabù"
14:06
Nuoto di fondo: domani la 60esima Capri-Napoli con 20 atleti
13:40
Atletica: 30 azzurri oggi volano ai Mondiali di Tokyo
11:56
MotoGp: Catalunya, Acosta il più veloce nelle prime libere
10:35
Mondiali atletica: olimpionica dell'asta ko, Kennedy non ci sarà