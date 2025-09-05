Datome ricoda Armani: "Proprietario esigente in modi e valori"

"Era un proprietario presente ed esigente, nei modi e nei valori ancora più che nei risultati. Era sempre di supporto, genuinamente felice per i nostri titoli ma ci teneva che vincessimo con classe". È il ricordo dell'ex capitano dell'Italia ed ex giocatore dell'Olimpia Milano Gigi Datome di Giorgio Armani, scomparso ieri all'età di 91 anni. "Ho tanti ricordi cari - aggiunge Datome al telefono con Ansa -. Mi ha donato una bella targa con le sue parole per la mia introduzione nella Hall of Fame del club e ha persino controllato le foto del mio matrimonio per vedere se il vestito, naturalmente Armani, fosse perfetto".