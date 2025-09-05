Logo SportMediaset
Atletica: 30 azzurri oggi volano ai Mondiali di Tokyo

05 Set 2025 - 13:40

 L'aeroporto di Fiumicino si è colorato di nuovo di azzurro questa mattina per la partenza per i Mondiali di atletica leggera di Tokyo di 30 dei 90 convocati della nazionale italiana. Sorrisi e fiducia nel folto gruppo di azzurri, prima dell'imbarco, tra i quali Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli, Filippo Tortu, Alice Mangione, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni, Alessandro Sibilio. Ieri avevano già intrapreso il viaggio gli apripista della spedizione, Antonella Palmisano, Nadia Battocletti e Mattia Furlani. Le partenze si susseguiranno sulla base della data di esordio di ognuno degli atleti nella 20/a edizione della rassegna iridata, fino al 12 settembre, giornata della vigilia mondiale. I 90 convocati, di cui 46 donne, rappresentano il numero complessivo più alto di sempre per l'Italia, superando ampiamente i 78 nell'ultima di due anni fa a Budapest. 

