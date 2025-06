Tennis, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup a Oristano

Un appuntamento d'eccezione per gli amanti del tennis e per tutti gli sportivi. Giovedì 19 giugno alle 17, al Tennis club 70 di Torre Grande (Oristano), si inaugura l'esposizione della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. I due prestigiosi trofei, conquistati dai giocatori italiani nel novembre 2024 a Malaga, saranno esposti nell'impianto comunale gestito dal TC 70 giovedì sera, dalle 17 alle 23, e venerdì 20 giugno dalle 9 alle 23. L'inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità, è fissata per giovedì alle 17, ma nel corso delle due giornate sono previsti momenti di intrattenimento musicale con il dj Riccardo Caboni e allenamenti esibizione dei giocatori del TC 70 con un aperitivo servito a bordo campo. Sabato mattina i due trofei lasceranno Torre Grande per proseguire il loro percorso espositivo e promozionale nell'ambito del Trophy Tour 2025. Il Trophy Tour, che ha preso il via a Milano, tocca 19 regioni attraverso 80 tappe e 211 giorni di esposizione. Per ogni tappa è stato predisposto un allestimento che include oltre ai due trofei 5 totem celebrativi in piuma. SuperTennis racconterà il Trophy Tour con servizi dedicati negli spazi news. "Per gli sportivi si tratta di un appuntamento imperdibile - dice il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna -. Per Oristano la presenza dei due preziosi trofei è motivo d'orgoglio. Tutti potremo ammirare il simbolo dei successi del tennis italiano nel mondo. Per Oristano e Torre Grande, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup saranno un bellissimo biglietto da visita".