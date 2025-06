Kitesurf, Casati vince la prima tappa del Red Bull King of the Air

Forti raffiche di vento, trick estremi e salti mozzafiato hanno caratterizzato la prima tappa di qualificazione del Red Bull King of the Air 2025, la competizione di Big Air kitesurfing più prestigiosa al mondo. La stella della giornata è stata quella di Lorenzo Casati, che ha bissato la vittoria all’evento del 2024. Tuttavia, avendo in precedenza già ottenuto il pass per la finale mondiale di Cape Town, la qualificazione per la tappa sudafricana è andata al secondo classificato: l’olandese Cohan Van Dijk. Casati, nato a Como ma residente a Tenerife, ha brillato ancora una volta sulla spiaggia di Balneario, riconquistando il titolo già vinto proprio qui nel settembre 2024. Le eccezionali condizioni del vento — fino a 35 nodi — hanno permesso ai 18 atleti in gara di raggiungere altezze fino a 23 metri, eseguendo trick tecnici, rotazioni invertite e atterraggi millimetrici. Con il pubblico in delirio a ogni salto, la competizione ha tenuto alta la suspense fino all’ultimo round. Casati si è dimostrato il rider più forte della giornata, dominando dall’inizio alla fine. La sua miglior performance è arrivata nella batteria 21 — la terza semifinale — dove ha totalizzato il punteggio più alto dell’intero evento: 32,2 su 40 punti. Suo anche il miglior trick della giornata: un kiteloop frontroll board-off da 8,03 punti.