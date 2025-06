"L'America's Cup? Non gestisco io gli eventi internazionali, che fanno onore al territorio. In una gestione di normalità non vedo ragioni per cui questo importante evento non possa realizzarsi in quell'area, pur con le complessità che quell'area presenta". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci in audizione in commissione parlamentare di inchiesta sul Rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, parlando dei Campi Flegrei.