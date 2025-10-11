Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nuoto: Cdm acque libere, Italia d'argento nella staffetta

11 Ott 2025 - 12:04

Dopo il trionfo in coppa del mondo ottenuto ieri da Ginevra Taddeucci, l'azzurra è tornata sul podio a Golfo Aranci (Gallura Nord-Est Sardegna), tappa conclusiva del circuito mondiale di nuoto di fondo, nella staffetta mista 4X1500 metri. L'Italia (Taddeucci, Linda Caponi, Marcello Guidi e Dario Verani) ha chiuso la gara al secondo posto, battuta dalla Francia per soli due decimi. Terzo posto per l'Ungheria. "Peccato perdere per due decimi - ha commentato Verani, beffato nella frazione finale dal francese Logaine Fontaine -. Alla fine c'è stata incertezza sulla traiettoria ma quando arrivi spalla a spalla è sempre una lotteria. Arrivare secondo brucia ma comunque è stata una buona prova di tutti. Siamo sempre stimolati in questa gara perché in quattro la gioia è condivisa e dà sempre belle sensazioni".

Ultimi video

01:06
DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:48
Atletica azzurra d'oro

Furlani, quando l'atletica è d'oro

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

02:54
DICH DANIEL GRASSI DA TRENTO DICH

Daniel Grassl: "Per i Giochi sensazioni positive"

03:34
DICH DEBORA COMPAGNONI DICH

Debora Compagnoni: "Olimpiade di nuovo in Italia, l'attesa è grande per tutti"

01:27
DICH MATTIA GIOVANELLA (CURLING) A TRENTO 10/10 DICH

Mattia Giovannella: "Dovremo essere capaci di controllare le forti emozioni"

01:02
DICH GHIOTTO A TRENTO 10/10 DICH

Davide Ghiotto: "Abbiamo una grandissima responsabilità con l'Olimpiade in casa"

01:15
DOCH VARNIER 10/10 DICH

Varnier: "Questi Giochi mostreranno la parte bella dell'Italia"

01:06
DICH ONE TO ONE KOSTNER 10/10 DICH

Carolina Kostner: "Olimpiadi in casa occasione unica"

00:58
DICH MALAGO 10/10 DICH

Malagò: "I lavori sono in linea con i piani"

01:02
DICH CURATOLI 10/10 DICH

Scherma, Curatoli: "Essere capitano è una grande responsabilità"

01:16
DICH SAMELE 10/10 DICH

Samele: "Per Los Angeles? Vedremo, sono in pausa…"

01:07
DICH GARBIN TENNIS 10/10 DICH

Garbin: "Sono fortunata, ho a disposizione ragazze straordinarie"

02:15
ULTIMO TENTATIVO MCH EUROLEGA MCH

Eurolega, Milano cade in casa contro il Monaco

01:06
DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

I più visti di Altri Sport

DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:22
Milano-Cortina, Compagnoni: "Sarà di sicuro volano per il futuro"
14:10
Tennis, Vacherot: "Devo darmi un pizzicotto, è proprio vero?"
13:00
Tennis: Djokovic battuto, Vacherot in finale a Shanghai
12:30
Nuoto: World Cup a Carmel, quinti Deplano e Ceccon
12:04
Nuoto: Cdm acque libere, Italia d'argento nella staffetta