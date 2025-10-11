Nuoto: Cdm acque libere, Italia d'argento nella staffetta

Dopo il trionfo in coppa del mondo ottenuto ieri da Ginevra Taddeucci, l'azzurra è tornata sul podio a Golfo Aranci (Gallura Nord-Est Sardegna), tappa conclusiva del circuito mondiale di nuoto di fondo, nella staffetta mista 4X1500 metri. L'Italia (Taddeucci, Linda Caponi, Marcello Guidi e Dario Verani) ha chiuso la gara al secondo posto, battuta dalla Francia per soli due decimi. Terzo posto per l'Ungheria. "Peccato perdere per due decimi - ha commentato Verani, beffato nella frazione finale dal francese Logaine Fontaine -. Alla fine c'è stata incertezza sulla traiettoria ma quando arrivi spalla a spalla è sempre una lotteria. Arrivare secondo brucia ma comunque è stata una buona prova di tutti. Siamo sempre stimolati in questa gara perché in quattro la gioia è condivisa e dà sempre belle sensazioni".