Milano-Cortina, Roda: "Avevamo già le infrastrutture e la capacità"

Per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, "sicuramente il grande vantaggio è che buona parte delle infrastrutture già esiste in questi territori. Ed esiste anche la capacità organizzativa". Lo ha detto il presidente della Fisi, Flavio Roda, agli Stati generali dello sci, in occasione del Festival dello Sport di Trento. A livello infrastrutturale, ha aggiunto Roda, "la cosa più importante è stata la pista di Cortina". Per tutti gli altri impianti "penso che tutti gli interventi che sono stati fatti sono migliorativi, e daranno la possibilità a questi sport, ma in generale a tutto il sistema, di crescere". Roda ha ricordato che la Fisi "ha undici discipline olimpiche, undici sport olimpici, e circa il 70% del programma olimpico è di questa Federazione. C'è lo sci alpino che ha un grande appeal, e che è traino di tutto il sistema. Ma negli ultimi anni, attraverso lo sci alpino, abbiamo cercato di sovvenzionare anche tutti gli sport minori. E questi sport minori abbiamo notato che stanno crescendo moltissimo".