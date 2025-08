Nuoto, Barelli: "Grande orgoglio le 19 medaglie Mondiali in tutte le discipline"

"Desidero condividere con voi, con sincero orgoglio, il bilancio di un'altra straordinaria avventura per l'Italia delle discipline acquatiche ai campionati mondiali. Le 19 medaglie conquistate - due d'oro, undici d'argento e sei di bronzo - e l'alto numero di finali sono la conferma della continuità di un movimento vivo, coeso e credibile". Così il presidente della Federnuoto Paolo Barelli traccia un bilancio positivo dei Mondiali di Singapore per quanto riguarda tutte le discipline acquatiche. "I mondiali di Singapore hanno aperto un nuovo quadriennio olimpico; vi abbiamo partecipato con squadre in gran parte rinnovate e possiamo affermare con certezza che i nostri giovani atleti, fino a qualche anno fa piccoli talenti e tifosi, si sono affacciati al palcoscenico internazionale con personalità e qualità, mentre i campioni ne hanno facilitato l'integrazione, confermandosi leader con rinnovati obiettivi. Tutti loro sono un esempio; dimostrano che la strada più semplice e veloce per eccellere sono l'impegno, il rigore, la disciplina", ha aggiunto.