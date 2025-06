Nuoto acque libere: Federico Bicelli vince all'esordio in Coppa del Mondo paralimpica

Prima gara in assoluto in Acque libere per Federico Bicelli e Prima vittoria in Coppa del Mondo al World Para Swimming Open Water Cup ad Alghero.

Al Word Para Swimming Open Water Cup ad Alghero il bresciano delle Fiamme Azzurre alla sua primissima gara in questa specialità stacca una vittoria che ha il sapore di "una nuova disciplina da allenare per le Olimpiadi di Los Angeles 2028".

Quella di Alghero, come aveva detto alla vigilia, era una nuova avventura in vista dei prossimi Giochi Olimpici.

" Al livello tecnico era la prima volta, ho provato a seguire i più esperti delle Open Water, come i belghi, e mi hanno portato ad un ottimo risultato.

Ho fatto una gara d'astuzia: due giri da un 1km e mezzo, il primo giro non troppo facile ed il secondo mi sono sentito di spingere un pochino di più. E' una nuova esperienza che porta ad un nuovo inizio. Continuerò sicuramente in questo cammino con le coppe del mondo in acque libere."