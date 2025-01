Non solo sci: dalle ciaspole alla fat bike, l’inverno di Bormio all’insegna di sport e natura

A Bormio le due ruote non vanno mai in vacanza, neppure d’inverno: in attesa del ritorno del Giro d’Italia a Bormio nel prossimo maggio e della riapertura dei mitici passi Stelvio, Gavia e Mortirolo, d’inverno è possibile divertirsi sulla neve con le fat bike. Gli itinerari non mancano di certo: basta scegliere un percorso, o un’escursione guidata, fra la Valle dei Forni, la Val Viola, la Val di Rezzalo e i pendii della Valle del Gavia. Pedalare all'aria aperta, fra gli alberi innevati, e regalarsi una pausa in un rifugio di montagna è un’ottima alternativa alla classica vacanza sugli sci, e per chi proprio non riesce a stare lontano dalle due ruote nemmeno in inverno: con sezioni e pneumatici di sezione extra large, la fat bike - anche a pedalata assistita - consente infatti di percorrere sentieri e raggiungere luoghi interdetti anche a una normale MTB. Se invece a emozionare è il connubio fra natura e animali, lo sleddog è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita: proprio a Bormio ha sede, in località Arnoga in Valdidentro, il Centro Italiano Sleddog Husky Village, dove è possibile imparare a guidare una slitta con una muta di Alaskan Husky attraverso i boschi del Parco Nazionale dello Stelvio. È un’attività adatta a tutti, sia grandi che piccini, e anche alle persone con disabilità. Le escursioni base organizzate dal Centro sono lunghe circa 5 chilometri e durano dai 40 ai 60 minuti: perché resistere allo sfizio di diventare musher per un giorno?