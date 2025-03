Nomination Laureus World Sports Awards: da Biles a Duplantis

Aiatana Bonmatí è di nuovo nominata nella categoria ""Laureus World Sportswoman of the Year Award" ("Sportiva dell`anno"), in cui ha trionfato lo scorso anno. La sua candidatura è diretta conseguenza della conquista del secondo Pallone d`Oro consecutivo e di un`annata trionfale in cui Aiatana ha vinto la Champions League, la Liga F e la Copa de la Reina con la maglia del Barcellona. A contenderle la statuetta, Simone Biles, che ha conquistato già tre premi in questa categoria. Nel 2024 Simone Biles ha, invece, vinto la statuetta nella categoria "Laureus World Comeback of the Year Award ("Ritorno dell`anno") e quest`anno, dopo aver vinto ai Giochi di Parigi tre medaglie d`oro e un argento, si ricandida nella categoria principale in cui ha già primeggiato nel 2017, 2019 e 2020. In lizza anche Sifan Hassan, che a Parigi ha vinto il bronzo sia nei 5.000 sia nei 10.000 metri, oltre all`oro nella maratona; Faith Kipyegon, l`unica tre volte campionessa olimpica nei 1500 metri, capace di conquistare a Parigi anche l`argento nei 5.000 metri; Sydney McLaughlin-Levrone, medaglia d`oro sia nei 400 metri a ostacoli, in cui ha stabilito il nuovo record mondiale, sia nella staffetta 4x400 metri; Aryna Sabalenka, che ha vinto gli Austrian Open e gli Us Open, raggiungendo il primo posto del ranking WTA sia in singolare che in doppio.