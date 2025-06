Nhl: Florida batte ancora Edmonton e vince la Stanley Cup

I Florida Panthers hanno conquistato la loro seconda Stanley Cup consecutiva, sconfiggendo gli Edmonton Oiler per 5-1 in gara-6 e aggiudicandosi la finale della National Hockey League (Nhl) al meglio delle sette partire per 4-2. Dopo aver conquistato il loro primo titolo lo scorso anno sempre contro il team canadese, i Panthers diventano la prima squadra della Nhl dai tempi di Tampa Bay nel 2020-21 a vincere due titoli consecutivi. Era da quando Montreal batté Boston nel 1977 e nel 1978 che una squadra non sconfiggeva lo stesso avversario in due finali consecutive. Sam Reinhart di Florida è diventato il quarto giocatore a segnare sette gol in una finale Nhl dopo Jean Beliveau (1956), Mike Bossy (1982) e Wayne Gretzky (1985). Alla ricerca del loro sesto titolo assoluto, gli Oilers non vincono la Stanley Cup dal 1990. Nessuna squadra canadese ha vinto il trofeo dopo Montreal nel 1993.