Giochi Mediterraneo, consegnati lavori Centro sportivo M. Grecia

Sarà l'impresa Eurosistemi di Molfetta, con un ribasso del 29,5%, a realizzare la riqualificazione del centro sportivo "Magna Grecia", destinato a ospitare otto campi da tennis, una club house e altri servizi in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. I lavori dureranno dieci mesi e si concluderanno entro marzo dell'anno prossimo. La gara, gestita dalla struttura commissariale guidata da Massimo Ferrarese con il criterio del massimo ribasso, ha visto la partecipazione di 98 aziende, ma quasi la metà delle offerte - ben 48 - è stata esclusa per anomalie. Solo poche le imprese del territorio tarantino coinvolte. Oggi, con la firma del verbale di consegna, è stato ufficialmente avviato il cantiere. Alla sottoscrizione erano presenti il Rup (responsabile unico del procedimento) Luca Lucanie, la direttrice dei lavori Alessandra Romano (Bolina Ingegneria), il coordinatore per la sicurezza Daniele Carroccia e la ditta appaltatrice Eurosistemi. L'intervento rappresenta un tassello fondamentale nel programma infrastrutturale dei Giochi e un'azione di recupero per un'area urbana da tempo in condizioni di degrado.