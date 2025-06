Ginnastica, nasce commissione medica Fgi guidata da Andrea Ferretti

Nel processo di rinnovamento avviato dal nuovo Consiglio Direttivo Federale della Federginnastica il presidente Andrea Facci ha deliberato la nomina di una Commissione medica federale per il quadriennio olimpico 2025-2028, istituita in conformità con il regolamento sanitario Fig, approvato dal Comitato Olimpico Nazionale, a tutela del benessere psico-fisico degli atleti. A presiedere il nuovo istituto è stato scelto Andrea Ferretti, specialista in Ortopedia, direttore sanitario dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. Figura di spicco dell'ambiente sportivo, membro della Commissione medica UEFA dal 2008 al 2014, e medico ufficiale della nazionale italiana di Calcio dal 1990 al 2004 e dal 2006 fino al 2008, Ferretti ha una lunghissima esperienza multidisciplinare per i suoi precedenti nelle nazionali di basket e soprattutto di volley. A pallavolo aveva anche giocato, ad alti livelli, e allenato, prima di intraprendere la carriera accademica e diventare un'autorità riconosciuta nel campo dell'Ortopedia e della Medicina dello Sport, contribuendo in modo significativo alla cura degli atleti d'élite e alla formazione di specialisti nel settore. Accanto ad Andrea Ferrerri, in qualità di componente e segretario, ci sarà Matteo Ferretti, specialista in ortopedia, da anni al seguito delle rappresentative di ginnastica artistica e presente a Tallinn, in Estonia, in occasione dei recenti europei di ritmica, per la prima volta al seguito sia delle Farfalle delle squadre junior e senior, sia delle individualiste. La nuova Commissione medica federale si avvale poi di altre figure di spicco, tutti medici in servizio presso l'Istituto dell'Acqua Acetosa, e di elevato profilo professionale, come la dottoressa Maria Rosaria Squeo, specialista in Medicina dello Sport e responsabile sanitario Area Olimpica, il dottor Giuseppe Rossi, specialista in Radiologia, la dottoressa Raffaela Spada, specialista in Nutrizione, il professor Andrea Benso, specialista in Endocrinologia.