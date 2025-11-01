Logo SportMediaset

Nfl: World Series, va a gara-7 la sfida tra Dodgers e Blue Jays

01 Nov 2025 - 09:40

Una serie che non vuole finire quella delle World Series, la finale del campionato nordamericano di baseball, tra i Los Angeles Dodgers e i Toronto Blue Jays. Nella notte italiana, i canadesi avevano l'occasione di conquistare il titolo affrontando in casa i rivali, ma il match è stato vinto 3-1 dai Dodgers, che hanno così portato la serie sul 3-3 e rinviato l'assegnazione del titolo all'incontro previsto per stanotte all'1, ora italiana. E' la prima volta dal 2019 che le World Series si decideranno in Gara 7 ma è ben più lunga l'attesa dei Blue Jays di conquistare un terzo titolo, dopo i due vinti nel 1992 e nel 1993. I Dodgers, campioni uscenti, imponendosi stanotte otterrebbero il loro nono titolo e sarebbero la prima squadra in 25 anni a confermarsi.

