NFL, TAYLOR SWIFT ALLO STADIO PER SOSTENERE CHIEFS DEL FIDANZATO KELCE

La superstar del pop Taylor Swift è tornata all'Arrowhead Stadium lunedì sera per vedere i Kansas City Chiefs e il suo fidanzato, Travis Kelce, giocare contro i Tampa Bay Buccaneers dopo aver concluso la tappa americana del suo Eras Tour da record. Swift ha potuto celebrare la grande serata di Kelce, conclusa con 14 ricezioni per 100 yard sotto una pioggia battente, insieme alla vittoria dei Chiefs. Sono stati in svantaggio per un touchdown nel quarto quarto, hanno segnato due gol portandosi in vantaggio, poi si sono diretti ai tempi supplementari, in cui hanno vinto con un touchdown per 30-24. Swift ha finalmente la possibilità di fermarsi dopo aver suonato domenica l'ultimo dei tre spettacoli al Lucas Oil Stadium di Indianapolis per concludere la parte americana del suo tour. Il resto del suo tour si dirigerà in Canada con il primo dei sei spettacoli al Rogers Centre di Toronto il 14 novembre e tre spettacoli a dicembre al BC Place di Vancouver, British Columbia. Swift ha iniziato la sua relazione con Kelce la scorsa stagione, quando ha invitato la cantante di 'Anti-Hero' a guardarlo in un incontro di settembre con i Bears. Da allora i due hanno trascorso molto tempo insieme, spesso con le telecamere che seguivano ogni movimento. L'arrivo di Swift in abito nero e cappotto dei Chiefs lunedì sera è avvenuto alla vigilia delle elezioni presidenziali, in cui la 14 volte vincitrice del Grammy ha offerto il suo sostegno a Kamala Harris. E ha suscitato scalpore quando Donald Trump ha iniziato a fare riferimento all'amica di Swift e moglie di Mahomes, Brittany, come sostenitrice della sua campagna. Patrick Mahomes ha rifiutato di sostenere chiunque alle elezioni, esortando invece le persone a registrarsi per votare.