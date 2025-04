Nel Golfo dell’Isola nuova tappa della Golden Trail World Series

8 TAPPE E UNA FINALE

Con le sue 8 tappe in calendario, la Golden Trail World Series 2025 si apre in Oriente: prima in Giappone con il Kobe Trail (19 aprile), poi in Cina con il Jinshanling Great Wall Trail (26 aprile) sulla Grande Muraglia. Dopo Noli, sarà la volta della storica Zegama-Aizkorri in Spagna (25 maggio), per continuare con l'iconica Broken Arrow Skyrace negli Stati Uniti (22 giugno) e il Tepec Trail in Messico (29 giugno). Ultimi appuntamenti in Austria, con il Salomon Pitz Alpine Glacier Trail (2 agosto), e in Svizzera, con la Sierre-Zinal (9 agosto). I tre migliori risultati di ogni atleta saranno conteggiati per la classifica generale, con punti raddoppiati nella finale, che si terrà a ottobre in Val di Ledro in Trentino.