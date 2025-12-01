Nba: vittorie per Lakers e Thunder, sorride anche New York

Prosegue l'ottimo momento di Thunder e Lakers, che ottengono rispettivamente la dodicesima e settima vittoria consecutiva battendo nella notte Nba nell'ordine Portland (123-115) e New Orleans (133-121). Okc si impone guidata da Gilgeous-Alexander (26 punti) e da Chet Holmgren, che sfiora la doppia doppia con 19 punti e 9 rimbalzi. Inutili in casa Trail Blazers la tripla doppia di Avdija da 31 punti, 19 rimbalzi e 10 assist. Bene anche Los Angeles, che nonostante l'assenza di James - tenuto a riposo - trionfa sui Pelicans trascinata dai 34 punti e 12 rimbalzi di Doncic e dai 33 punti di Reaves. Restando a Ovest San Antonio cade 125-112 contro Minnesota, che si aggrappa ai 32 punti di Edwards e ai 22, con 12 rimbalzi di Randle. Senza Wembanyama gli Spurs si arrendono nonostante i 25 punti di Fox. Nessun problema invece per Houston, che travolge i Jazz 129-101 con Durant da 25 punti e Sengun da 27. Nella Eastern Conference invece New York supera Toronto 116-94 e si prende il secondo posto. Top scorer Hart con 20 punti, 12 rimbalzi e 7 assist. Atlanta dopo due overtime vince la battaglia con Philadelphia (142-134) a cui non bastano i 44 punti di Maxey. Tra gli Hawks infatti Johnson mette a referto 41 punti, 14 rimbalzi e 7 assist, supportato anche dai 34 punti di Alexander-Walker.