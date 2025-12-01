Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: vittorie per Lakers e Thunder, sorride anche New York

01 Dic 2025 - 09:15

Prosegue l'ottimo momento di Thunder e Lakers, che ottengono rispettivamente la dodicesima e settima vittoria consecutiva battendo nella notte Nba nell'ordine Portland (123-115) e New Orleans (133-121). Okc si impone guidata da Gilgeous-Alexander (26 punti) e da Chet Holmgren, che sfiora la doppia doppia con 19 punti e 9 rimbalzi. Inutili in casa Trail Blazers la tripla doppia di Avdija da 31 punti, 19 rimbalzi e 10 assist. Bene anche Los Angeles, che nonostante l'assenza di James - tenuto a riposo - trionfa sui Pelicans trascinata dai 34 punti e 12 rimbalzi di Doncic e dai 33 punti di Reaves. Restando a Ovest San Antonio cade 125-112 contro Minnesota, che si aggrappa ai 32 punti di Edwards e ai 22, con 12 rimbalzi di Randle. Senza Wembanyama gli Spurs si arrendono nonostante i 25 punti di Fox. Nessun problema invece per Houston, che travolge i Jazz 129-101 con Durant da 25 punti e Sengun da 27. Nella Eastern Conference invece New York supera Toronto 116-94 e si prende il secondo posto. Top scorer Hart con 20 punti, 12 rimbalzi e 7 assist. Atlanta dopo due overtime vince la battaglia con Philadelphia (142-134) a cui non bastano i 44 punti di Maxey. Tra gli Hawks infatti Johnson mette a referto 41 punti, 14 rimbalzi e 7 assist, supportato anche dai 34 punti di Alexander-Walker. 

Ultimi video

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

I più visti di Altri Sport

NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:29
Tennis, addio a Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni
09:15
Nba: vittorie per Lakers e Thunder, sorride anche New York
23:40
Biathlon, CdM: Italia seconda nella staffetta mista a Östersund
22:37
Vela, Barcolana: Giulia Ascione riceve Trofeo Generali - Women in Sailing
21:36
Short track: Sighel terzo nei 1000 metri a Dordrecht