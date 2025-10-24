Nba: vittorie ai supplementari per Oklahoma e Golden State

Due vittorie ai tempi supplementari nella notte in Nba, scossa dall'indagine sulle scommesse. I Golden State Warriors hanno battuto tra le mura amiche i Denver Nuggets 137-131 dopo un overtime. Sugli scudi uno Stephen Curry da urlo, autore di 42 punti. Non bastano ai Nuggets i 50 punti messi a segno da Aaron Gordon. Nell'altro match vittoria esterna dopo due tempi supplementari degli Oklahoma City Thunder, guidati dai 55 punti di Shai Gilgeous-Alexander, contro gli Indiana Pacers 135-141. Non bastano alla franchigia di Indianapolis le doppie doppie di Bennedict Mathurin (36 punti e 11 rimbalzi) e Pascal Siakam (32 punti e 15 rimbalzi).