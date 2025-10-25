Logo SportMediaset

Nba: super Doncic trascina i Lakers, Detroit passa a Houston

25 Ott 2025 - 10:00

Dopo la sconfitta all'esordio stagionale, Luka Doncic trascina i Lakers alla vittoria su Minnesota con una super prestazione da 49 punti. Altra sconfitta, invece, per Houston, che nel finale cede in casa contro i Pistons. San Antonio vince dopo un supplementare a New Orleans e gli Heat, con in campo un ottimo Simone Fontecchio, travolgono Memphis. Vittoria netta per i Knicks sui Celtics, mentre Golden State cade a Portland. Sconfitta a sorpresa per Dallas, che in casa perde contro Washington.

Di seguito tutti i risultati della notte NBA: Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 116-122; Orlando Magic-Atlanta Hawks 107-111; New York Knicks-Boston Celtics 105-95; Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers 124-131; Houston Rockets-Detroit Pistons 111-115; Memphis Grizzlies-Miami Heat 114-146; New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 116-120 (OT); Dallas Mavericks-Washington Wizards 107-117; Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 128-110; Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 139-119; Sacramento Kings-Utah Jazz 105-104; L.A. Clippers-Phoenix Suns 129-102.

