Nba: successo dei Suns su Minnesota, Indiana batte Sacramento

Successo di misura di Phoenix a Minneapolis, e San Antonio sorride a New Orleans. Una prestazione equilibrata ha permesso ai Suns di superare i Timberwolves 108-105, nonostante i 40 punti e i nove rimbalzi di Anthony Edwards. Phoenix, senza il suo miglior marcatore Devin Booker a causa di un infortunio all'inguine, ha interrotto la striscia di cinque vittorie consecutive della franchigia del Minnesota. Mark Williams (22 punti), Collin Gillespie (19) e Dillon Brooks (18), hanno guidato i Suns alla vittoria. "Siamo una squadra resiliente", ha sottolineato Brooks. I Timberwolves rimangono al sesto posto nella Western Conference, davanti ai Suns. Nelle altre gare Nba, gli Spurs, ancora senza Victor Wembanyama (il francese ha già saltato 11 partite per un infortunio al polpaccio) hanno dovuto combattere per superare i Pelicans (135-132). Per infliggere alla franchigia di New Orleans la 22esima sconfitta in 25 partite, la squadra di Mitch Johnson si è affidata ai 24 punti di Harrison Barnes e ai 22 di Dylan Harper. Vittoria anche di Indiana, che supera i Kings dopo aver subito la rimonta di Sacramento: finisce 116-105 coni Pacers che ringraziano Andrew Nembhard (28 punti) e Bennedict Mathurin (25), mentre a Sacramento non basta la tripla doppia numero 207 della carriera di Russell Westbrook, che chiude con 24 punti, 14 assist e 12 rimbalzi.