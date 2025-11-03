NBA: prima sconfitta per Chicago, i Lakers battono Miami

Prima sconfitta stagionale per Chicago, che cade 128-116 contro New York, guidata dai 31 punti di Brunson. Inutile per i Bulls la tripla doppia di Giddey con 23 punti, 12 rimbalzi e 12 assist. Nelle altre partite giocate nella notte Nba i Lakers, ancora privi di LeBron James, superano 130-120 Miami. Fontecchio si ferma a nove punti e quattro rimbalzi con 2/10 dal campo, dalla parte opposta brilla Doncic con 29 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Tutto facile per i campioni in carica di Oklahoma City, che travolgono New Orleans 137-106 con Gilgeous-Alexander decisivo con i suoi 30 punti e 7 assist. Philadelphia fa la voce grossa contro Brooklyn, ancora alla ricerca del primo acuto in stagione, vincendo 129-105 con Maxey che firma 26 punti e 7 assist. Non bastano ai Nets i 29 punti di Cam Thomas. Vittoria agevole anche per Charlotte contro Utah (126-103 con 29 punti di Bridges) e per Toronto contro Memphis (117-104, 26 punti a testa per Ingram e Barrett). Infine Phoenix la spunta contro San Antonio 130-118 complice la brutta serata di Wembanyama che si ferma a 9 punti. Tra i Suns brilla come al solito Booker con 28 punti e 13 assist.