Nba: playoff, Oklahoma elimina i Suns e va in semifinale, Denver resiste

Trascinata dal solito, immarcabile Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City passa a Phoenix anche in gara-4 e per il terzo anno consecutivo chiude la sua serie di primo turno con un cappotto ai danni degli avversari. Senza gli infortunati Anthony Edwards e Donte DiVincenzo, Minnesota cede alla tripla doppia di Nikola Jokic che salva Denver dall'eliminazione e allunga la serie almeno fino a gara-6. Come nei tre episodi precedenti della serie, sono le difese a dominare gara-4 tra Orlando e Detroit, con i Magic che strappano in volata il colpo del 3-1 grazie a un Desmond Bane decisivo ma rischiano di perdere per infortunio Franz Wagner. Di seguito i risultati delle grare playoff Nba: Orlando Magic-Detroit Pistons Gara-4 94-89 (Serie 3-1); Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder Gara-4 122-131 (Serie 0-4); Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves Gara-5 125-113 (Serie 2-3).